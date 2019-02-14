Военнослужащие ВВО получат более 5 млрд рублей субсидий на жилье

Хабаровск, , 10:50 — REGNUM Для обеспечения военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ жилищными субсидиями в первой половине 2019 года из федерального бюджета выделено более 5 млрд рублей, сообщает 14 февраля пресс-служба ВВО.

Отмечается, что с 2016 года основной формой жилищного обеспечения стала жилищная субсидия, которая была внедрена в 2014 году. Всего для предоставления военным жилищной субсидии с 2014 по 2018 год было выделено более 47,4 млрд рублей, субсидии выплачены 8,1 тыс. военнослужащих ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2019 года более одной тысячи семей военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) смогут воспользоваться жилищными субсидиями. На эти цели департаменту жилищного обеспечения ЗВО выделено 6,2 млрд рублей.

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