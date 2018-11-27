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Более 7 тыс. военнослужащих ЦВО получили жилье за счет субсидий

Экономика

За восемь лет работы организации было принято 7147 решений о выплате жилищный субсидий на общую сумму 41,6 млрд рублей

Москва, 27 ноября 2018, 13:50 — REGNUM  За восемь лет с ноября 2010 года за счет жилищных субсидий собственное жилье на территории Центрального военного округа (ЦВО) приобрели более 7 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил журналистам глава ФГКУ «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко.

По его словам, за восемь лет работы организации было принято 7147 решений о выплате жилищных субсидий на общую сумму 41,6 млрд рублей. Также Овчаренко добавил, что за указанный период времени 1834 семьи военнослужащих приобрели жилье с использованием государственных жилищных сертификатов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года 625 семей военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) получили жилищные субсидии на приобретение жилья.

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