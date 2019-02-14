Глава Минэнерго РФ помог росту цены нефти

Москва, , 07:12 — REGNUM На лондонской ICE 13 января цена нефти Brent уверенно повышалась. К вечеру нефть подорожала на 1,75%, до $63,44 за баррель. Днем цена чуть было не достигла $64 за баррель, но на этом уровне началась фиксация прибыли, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Министр энергетики России Александр Новак заявил в интервью, что Россия в феврале сократила добычу нефти на 90−100 тыс. баррелей в сутки. Это заявление помогло росту цены нефти.

Слабые данные по коммерческим запасам нефти в США не смогли помешать росту нефти, вдохновленному новостями о постепенном сокращении предложения. Коммерческие запасы нефти выросли на 3,63 млн баррелей за неделю, хотя рынок ждал роста только на 2,7 млн баррелей.

Если нефть выйдет из коридора $60−63 за баррель, возможен рост до $64−65 как минимум. На сегодня, 14 февраля, прогноз по цене нефти марки Brent повышается до $62−64 за баррель.

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