МЭА: рынок нефти «отрабатывает излишки 2018 года»

Лондон, , 21:00 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляет, что в 2019 году объем производства нефти будет превышать спрос, и нефтяные цены не должны сильно вырасти, 13 февраля передает агентство Reuters.

«Рынок все еще отрабатывает излишки, накопленные во второй половине 2018 года. В количественном выражении в 2019 году только США увеличат добычу сырой нефти больше, чем текущая добыча в Венесуэле. С точки зрения качества все сложнее, а качество имеет значение», — заявляют в МЭА.

В МЭА ожидают, что добыча нефти в США вырастет на 1,45 млн баррелей в сутки в 2019 году, еще на 790 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, и достигнет рекордных 13 млн баррелей в сутки.

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