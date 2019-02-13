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МЭА: рынок нефти «отрабатывает излишки 2018 года»

Экономика

Добыча нефти в США вырастет на 1,45 млн баррелей в сутки в 2019 году

Лондон, 13 февраля 2019, 21:00 — REGNUM  Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляет, что в 2019 году объем производства нефти будет превышать спрос, и нефтяные цены не должны сильно вырасти, 13 февраля передает агентство Reuters.

«Рынок все еще отрабатывает излишки, накопленные во второй половине 2018 года. В количественном выражении в 2019 году только США увеличат добычу сырой нефти больше, чем текущая добыча в Венесуэле. С точки зрения качества все сложнее, а качество имеет значение», — заявляют в МЭА.

В МЭА ожидают, что добыча нефти в США вырастет на 1,45 млн баррелей в сутки в 2019 году, еще на 790 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, и достигнет рекордных 13 млн баррелей в сутки.

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