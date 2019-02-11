К 2023 году расходы бюджета на рекламу туризма в Киргизию увеличат в 15 раз

Бишкек, , 12:16 — REGNUM Лишь 7,8 млн сомов (около 7,4 млн рублей) выделило правительство Киргизии из государственного бюджета на рекламу туризма в республику и продвижение ее за рубежом в 2018 году, пишет «Tazabek».

По информации министерства культуры и туризма, в 2019 году расходы на эти цели должны будут вырасти в 4,2 раза — до 32,8 млн сомов (31 млн рублей). В 2020 году планируется увеличить эту сумму до 55,9 млн сомов (53 млн рублей), в 2021 году — до 92,2 млн сомов (87,2 млн рублей), в 2022 году — 104,6 млн сомов (99 млн рублей), в 2023 году — до 122,6 млн сомов (116 млн рублей).

Также, согласно прогнозам ведомства, в 2019 году Киргизию посетят 4,8 млн туристов из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. В 2020 году их численность возрастет до 5,1 млн человек, в 2021 году — до 5,3 млн человек, в 2022 году — до 5,6 млн человек, а в 2023 году — достигнет 6 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным министерства культуры и туризма в 2018 году Киргизию посетили около 4,6 млн туристов. А в 2017 году их было всего лишь около 2,5 млн человек.

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Основными причинами невысокой посещаемости республики названы конфликты между местным населением и пансионатами, антисанитария, высокие цены на отдых на курортах и горнолыжных базах, а также нехватка профессиональных гидов и спасателей.

Отметим, что по итогам 2017 года Всемирная туристическая организация включила Киргизию в ТОП-10 стран, в которых в ближайшие годы может произойти «туристический бум».