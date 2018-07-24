Вторник, 24 Июля 2018 года
21:45:13 МСК

В Киргизии 73% пансионатов не имеют службы спасения

Общество

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести проверку мест отдыха

В Киргизии 73% пансионатов не имеют службы спасения
Иллюстрация: Tour.murman.ru
Отдых в Киргизии

Бишкек, 24 июля 2018, 21:14 — REGNUM  Отсутствие контроля со стороны государства и халатное отношение собственников пансионатов и домов отдыха в Киргизии угрожают жизни и здоровью отдыхающих, сообщили 24 июля в пресс-службе правительства Киргизии.

Председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу обеспечения безопасности граждан на водоемах страны. Глава правительства поручил провести проверку мест отдыха.

Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов отметил, что из 300 пансионатов и домов отдыха лишь 80 имеют службу спасения.

Напомним, 22 июля на иссык-кульском пляже пансионата «Акун» утонул журналист «Радио Свобода» Улан Эгизбаев. Расследование причин смерти журналиста находится на контроле у министра внутренних дел Киргизии Молдомуса Конгантиева.

Читайте также: Трое детей утонули из-за опрокидывания лодки в Астраханской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить