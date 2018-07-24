В Киргизии 73% пансионатов не имеют службы спасения

Бишкек, , 21:14 — REGNUM Отсутствие контроля со стороны государства и халатное отношение собственников пансионатов и домов отдыха в Киргизии угрожают жизни и здоровью отдыхающих, сообщили 24 июля в пресс-службе правительства Киргизии.

Председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу обеспечения безопасности граждан на водоемах страны. Глава правительства поручил провести проверку мест отдыха.

Министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов отметил, что из 300 пансионатов и домов отдыха лишь 80 имеют службу спасения.

Напомним, 22 июля на иссык-кульском пляже пансионата «Акун» утонул журналист «Радио Свобода» Улан Эгизбаев. Расследование причин смерти журналиста находится на контроле у министра внутренних дел Киргизии Молдомуса Конгантиева.

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