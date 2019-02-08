Нефть снижается на фоне глобального замедления роста экономики

Москва, , 15:56 — REGNUM Нефтяные котировки незначительно скорректировались вниз из-за опасений по поводу замедления мировой экономики, хотя сокращение поставок из-за ОПЕК и санкции США против Венесуэлы оказали некоторую поддержку нефти. На финансовых рынках присутствовали опасения, что торговый спор между Соединенными Штатами и Китаем останется нерешенным, что лишает глобальных экономических перспектив, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Президент США Дональд Трамп заявил 7 февраля, что не планирует встречаться с президентом Китая Си Цзиньпином до 1 марта, установленного обеими странами для заключения торговой сделки. Это говорит о том, что если не будет достигнуто соглашение между США и Китаем, то США увеличат тарифы на китайский импорт», — отметил эксперт.

Другим фактором, влияющим на цены на нефть на этой неделе, был относительно сильный доллар. Несмотря на это, нефти не удалось значительно упасть из-за сокращения поставок во главе с ОПЕК+, которое было принято в конце 2018 года. Еще один риск для поставок исходит от Венесуэлы после введения санкций со стороны США против государственной нефтяной компании. Это сокращает около 300 — 500 тыс. баррелей в сутки на мировой нефтяной арене. На рынке опасения по поводу дефицита нефти могут расцениваться как некий баланс против замедления глобального экономического роста.

«В этой связи цены на нефть торгуются в узком диапазоне от $60.40 до $63,25. При сохранении текущих глобальных условий цены на нефть до конца текущей недели, а также в начале следующей не продемонстрируют высокую волатильность. Диапазон цен может составить от $60,77 до $63,00 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от $51,82 до $53,20 за баррель», — предполагает Гасанов.

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