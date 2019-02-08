Давление на нефтяные цены усиливается

Москва, , 12:58 — REGNUM Начало торговой сессии 8 февраля отметилось снижением цен на нефть. По состоянию на 10:00 баррель Brent падал на 1,36% и торговался на отметке $61,10. Позже цена выросла до $61,50. Отрицательная динамика обусловлена геополитическими факторами: 7 февраля Россия заявила о том, что не намерена сокращать объемы добычи нефти до мая, хотя, согласно договоренностям, достигнутым накануне, процесс сокращения должен был начаться уже в марте, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Жанна Кулакова.

«Окончательная дата заключения соглашения между ОПЕК и Россией намечена на апрель. Кроме того, со стороны инвесторов нарастает беспокойство о том, что США и Китаю не удастся мирно урегулировать торговый спор. 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил о том, что не намерен вести переговоры с китайской стороной до 1 марта, что также вызвало волну негативных ожиданий», — отметил эксперт.

8 февраля ожидается публикация данных о числе буровых установок в США от компании Baker Hughes, которые могут оказать влияние на цены. Однако, как показывает практика, в последнее время влияние данного отчета незначительно, так как не отражает объективных показателей (объемы добычи нефти).

«Так или иначе, геополитические факторы продолжают усиливать давление на нефтяные цены. Да и заявления о замедлении темпов роста мировой экономики, которые регулярно фигурируют в СМИ, только способствуют разрастанию негативных ожиданий на рынке. В ближайшее время можно ожидать падения котировок до уровня $60,30 за баррель. В случае снижения негативных ожиданий возможен рост до уровня $62», — считает Кулакова.

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