Смольный назвал желаемый темп роста инвестиций в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Темп роста инвестиций, который наблюдался в последние годы в Санкт-Петербурге, не может считаться удовлетворительным. Борьба за инвестиции — одна из главных задач для города. Об этом заявил отвечающий в Смольном за экономику вице-губернатор Евгений Елин.

«Нам нужен кардинальный рост инвестиций. С объемом 2% мы не решим задач, которые стоят перед городом. Нам надо выходить на темп роста инвестиций на уровне 5−6%», — сказал чиновник в ходе посещения машиностроительного завода «Таурас-Феникс».

По словам Евгения Елина, в своей инвестиционной политике Смольный будет ориентироваться на успешные предприятия, доказавшие своё умение работать в условиях рыночной конкуренции. «Мы будем всячески содействовать их развитию», — сказал вице-губернатор.

Мерами поддержки инвесторов со стороны Петербурга Евгений Елин назвал содействие в формировании цепочки кооперации и подготовке квалифицированных кадров, а также создание благоприятного административного климата, при котором инвестор «не утонет в бесконечном количестве бумажек».

Как заявил вице-губернатор при посещении 7 февраля петербургского автозавода Nissan, «борьба за инвестиции становится одним из ключевых направлений для стратегии развития города, и это касается не только автопрома, но и расширения отношений с другими партнерами».

«Петербург готов включиться в борьбу за инвестиции», — подчеркнул Елин.

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