Промышленность Санкт-Петербурга и Ленобласти выросла за год на 5%

Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года составил 105% по сравнению с 2017 годом.

«Это позволило промышленному комплексу города по объемам производства выйти на докризисный уровень 2012 года», — сообщили 24 января в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Там полагают, что восстановлению темпов промышленного роста способствовали инвестиции, объем которых в промышленность за 2016−2018 годы составил более 300 млрд рублей.

Как отмечают в комитете Смольного, промышленные предприятия города в последние годы приступили к масштабной модернизации производства, оптимизации оргструктур и повышению уровня производительности труда.

Индекс промышленного производства в соседней Ленинградской области за 2018 год составил 104,9%.

По данным Петростата, рост отмечается во всех отраслях промышленности. Самый существенный прирост показали предприятия, выпускающие готовые металлические изделия (26,1%), производители машин и оборудования (26%), а также транспортных средств и оборудования (14,7%). Строительная отрасль выросла на 35,9%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности за год вырос на 15,7%.

«Всесторонняя поддержка промышленности и меры по привлечению инвестиционных проектов дают положительный результат. Диверсифицированная экономика региона растет, а это означает и стабильный рост доходов населения», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

При этом численность официально зарегистрированных безработных в Ленобласти — 3,5 тыс. человек, или 0,3% от числа экономически активного населения.