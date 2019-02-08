Еврокомиссия «опустила» цену на нефть

Москва, , 07:13 — REGNUM Цена нефти Brent на ICE 7 февраля не удержала рост и начала снижаться. К вечеру нефть упала в цене на 0,6%, до $62,21 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Еврокомиссия в четверг обнародовала прогноз по цене на нефть в 2019—2020 годах. Согласно прогнозу, среднегодовая цена нефти в течение ближайших двух лет не превысит $61 за баррель, хотя ранее ЕК предсказывала среднегодовую цену на нефть в 2019 году выше $70 за баррель, а в 2020 году даже выше $80 за баррель.

Такое радикальное изменение прогноза Еврокомиссия объясняет тем, что понижены прогнозы по мировому спросу на нефть, а также прогнозируемым ростом нефтедобычи в США и Канаде.

Еврокомиссия не является самым авторитетным экспертом по рынку нефти, но в отсутствие других значимых новостей биржевые игроки предпочли играть вниз. На сегодня, 8 февраля, прогноз по цене Brent сохраняется на уровне в $61,50−63 за баррель.

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