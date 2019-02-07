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Цена на нефть WTI упала более чем на 3%

Экономика

Нефть Brent в ходе торгов дешевела на 1,95%

Москва, 7 февраля 2019, 19:59 — REGNUM  Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в четверг, 7 февраля, снизилась более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте в ходе вечерних торгов снижалась до $52,47 за баррель.

Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 1,95% — до $61,48 за баррель.

Аналитики связывают снижение цен на нефть с новостями из Ливии, где подконтрольные маршалу Халифе Хафтару вооружённые силы заняли крупнейшее в стране нефтяное месторождение «Шарара», в связи с чем ожидается возобновление добычи в этом регионе.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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