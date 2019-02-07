Цена на нефть WTI упала более чем на 3%

Москва, , 19:59 — REGNUM Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в четверг, 7 февраля, снизилась более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте в ходе вечерних торгов снижалась до $52,47 за баррель.

Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 1,95% — до $61,48 за баррель.

Аналитики связывают снижение цен на нефть с новостями из Ливии, где подконтрольные маршалу Халифе Хафтару вооружённые силы заняли крупнейшее в стране нефтяное месторождение «Шарара», в связи с чем ожидается возобновление добычи в этом регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть остаётся под влиянием геополитики