Банк России оставит ставку без изменений — эксперт

Москва, , 14:50 — REGNUM Ключевая ставка 8 февраля останется без изменений на уровне 7,75%. Данное решение уже заложено в котировки рублевых пар и российских акций. Другими словами, рынки никак на это не среагируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Причин для данного решения у Банка России несколько. Главное — это, конечно, стабильность рубля и инфляция за январь, последняя оказалась ниже ожиданий. Ждали значения индекса потребительских цен на уровне 5,5%-6%, а результате инфляция оказалась равна 5%. Смягчились также ожидания по монетарной политике ФРС США.

«Решение ЦБ РФ оставить ставку без изменений будет плохой новостью для вкладчиков коммерческих банков. Ставки по депозитам замедлят рост, а, возможно, даже стабилизируются. Вероятно, в долгосрочном плане Банк России по-прежнему будет ориентироваться на свой таргет по ключевой ставке в 6−7%», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п., до 7,75% годовых. Следующее заседание состоится 8 февраля 2019 года.

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