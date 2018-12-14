ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,75% годовых

Москва, , 13:33 — REGNUM Сегодня, 14 декабря, Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п до 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщает на сайте регулятора.

Отмечается, что принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение повышенных инфляционных рисков.

По мнению регулятора, сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен на предстоящее в 2019 году повышение НДС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Центробанк РФ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (до 7,5%) с «целью ограничения инфляционных рисков».

26 октября 2018 года регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых.

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