Хорошо, хоть не «бодяжат»: о качестве бензина в России

Москва, , 14:39 — REGNUM Опубликованные первые итоги пилотного проекта по исследованию качества бензина марки АИ-92, проведенного в Ставропольском крае, показали, что несоответствие качества требуемому стандарту снизилось до 9%. Большая часть нарушений пришлась на независимые заправки, что неудивительно — автовладельцы знают, что низкая цена бензина на небрендированных заправках зачастую компенсируется более низким качеством, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«В ценовой конкуренции с сетями нефтяных холдингов частные заправки ищут более дешевое топливо. Удивляет скорее, что в такой ситуации нарушений обнаружено так мало, могло бы быть и больше. А главное, судя по опубликованным результатам, бензин на заправках больше не «бодяжат»: октановое число в норме, а отклонения по химическому составу получено явно в результате производства», — считает эксперт.

Покупая с нефтебаз более дешевый бензин, АЗС принимают риск получить топливо низкого качества. Странно не это, а то, что нарушения, хотя и в меньшем числе случаев, есть и у сетевых заправок.

«Наибольшее число нарушений проверка выявила в сфере обращения топлива. 28 из 60 проверенных АЗС не смогли предъявить копию паспорта топлива, подтверждающего качество бензина, и еще у 12 АЗС копии паспортов были просрочены.

При такой плохой системе контроля происхождения и качества бензина даже удивительно, что претензий собственно к качеству топлива оказалось совсем немного», — выразил удивление Калачев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подводя первые итоги исследования качества бензина АИ-92, Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом пришли к выводу, что больше всего нарушений допускают небольшие заправки, принадлежащие частным предпринимателям.

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