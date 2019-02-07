Четверг, 7 Февраля 2019 года
09:28:12 МСК

На АЗС Ставрополья проверили качество бензина

Экономика

В большинстве случаев нарушения выявлены на небольших частных заправках

На АЗС Ставрополья проверили качество бензина
Easedale
Бензин

Ставрополь, 7 февраля 2019, 09:10 — REGNUM  В Ставропольском крае проведена проверка на 26 сетевых и 34 частных АЗС. В семи случаях (12%) выявлена фальсификация бензина марки Аи-92, говорится в совместном исследовании «Роскачества», Минпромторга РФ и Росстандарта.

Отмечается, что в большинстве случаев нарушения обязательных требований выявлены на небольших частных заправках. Кроме того, более дешевое, чем на сетевых АЗС, топливо уступает по качеству.

Бензин проверяли по 31 показателю качества и безопасности. Чаще всего (28 случаев) у продавцов не было паспорта, подтверждающего качество топлива.

На одной заправке разливали бензин, не соответствующий заявленному октановому числу, на пяти — с превышением концентрации оксигенатов, в трех случаях выявлено повышенное содержание кислорода, в семи случаях превышено допустимое содержания серы. Информация о нарушениях передана в Росстандарт.

По данным Росстандарта, в 2018 году доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива на отечественных АЗС снизилась до 9%. На долю сетевых АЗС приходятся 3,5% нарушений, для независимых заправок показатель составляет 22%.

Читайте также: ФАС заподозрила трейдеров в сговоре, вызвавшем рост цен на бензин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бензиновый ажиотаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить