ЦБ РФ возьмет паузу в решении о ключевой ставке – эксперт

Москва, , 13:58 — REGNUM В последнее время ЦБ РФ был не предсказуем в повышении процентной ставки или наоборот очень предсказуем, если вспомнить слова Эльвиры Набиуллиной о том, что ставку в условиях роста инфляции лучше повышать на опережение. Сейчас ситуация проще не стала, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По последним данным, которые были опубликованы 6 февраля, инфляция в России выросла до 5% в годовом выражении. При этом рубль начал сдавать позиции на фоне общего сокращения спроса на активы EM и остановки роста цен на нефть, что может усилить инфляцию. С другой же стороны, основные инфляционные драйверы прошлого отыграны: рост налогов, а также значительный рост цена на бензин.

«В этой связи, учитывая, что ЦБ РФ недавно дважды повысил ключевую процентную ставку. Скорее всего, регулятор возьмет паузу и оставит ее без изменения на уровне 7,75% п. п., тем более, что сейчас начало года, а скорректировать свою КДП, в случае чего, время в будущем будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п., до 7,75% годовых. Следующее заседание состоится 8 февраля 2019 года.

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