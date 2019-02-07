С трудностями при выплате кредита сталкивались более 50% граждан РФ

Москва, , 08:46 — REGNUM Больше половины жителей России (51%) сталкивались c финансовыми трудностями при выплате кредита — 13% лично, у 21% были проблемы у родственников и у 17% — у знакомых. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

При этом граждане РФ стали ответственнее подходить к решению проблем с выплатами по кредиту. 49% участников опроса сказали, что если возникнут финансовые затруднения, они попросят помощи у друзей или родственников.

26% обратятся в банк, где оформлен кредит, за отсрочкой платежа. 6% опрошенных пойдут в другой банк, чтобы взять новый кредит на погашение текущего. 4% обратятся за финансовой помощью к работодателю.

Потребительский кредит выплачивали за последний год около трети жителей России (27%). 16% пользуются кредитными картами.

Опрос проведен в декабре 2018 года. Опрошены 1 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 88% жителей России не любят брать деньги в долг и стараются всячески избегать этого.

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