Отказ РФ и Ирана от долларов подаст пример странам ОПЕК: мнение

Москва, , 15:08 — REGNUM Это не первый прецедент, когда Россия отказывается от расчетов в долларах со своими торговыми партнерами. В частности, Россия намерена поставлять газ в Китай и уже поставляет нефть с расчетами в юанях. Также намечается переход на расчеты в национальных валютах с Турцией. Поэтому отказ от расчетов в долларах с Ираном — вполне логичное решение. Напомним, что Иран, находящийся под санкциями США, уже давно отказался от расчетов в долларах с торговыми партнерами и перешел преимущественно на евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

По её мнению, будущие расчеты с Россией в иранских риалах или российских рублях носят, скорее, декларативно-политический характер, так как российский рубль является конвертируемой валютой только в рамках Евразийского союза, а иранский риал — валюта неконвертируемая. Обе валюты зависимы от цены на нефть (хотя зависимость рубля от нефти в последние годы уменьшилась), от внешней конъюнктуры и политики, в том числе санкций стран Запада. За 2018 год рубль обесценился на 19%, а иранский риал — на 22%, так что риски у обеих валют достаточно схожи.

«Тем не менее риски отказа от доллара во взаимной торговле России и Ирана нельзя считать существенными для обеих стран. Россия поставляет в Иран зерно и злаки, сталь и черные металлы, древесину, растительное масло, нефтепродукты, электроприборы и оборудование для электростанций. Иран поставляет в Россию преимущественно свежие овощи, фрукты и орехи, а также продукты их переработки; чай, кофе и пряности.

Кроме того, Россия импортирует из Ирана текстиль, некоторые виды пластмасс и стройматериалов. Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что одна из стран является «сырьевым придатком» другой, ведь обе страны поставляют друг другу не только сырье, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью», — пояснила эксперт.

В 2018 году доля товарооборота с Ираном в общем обороте внешней торговли РФ составляла всего 0,3%, причем Иран никогда не входил в десятку крупнейших торговых партнеров России, несмотря на то, что еще в 2017 году обе страны договорились увеличить взаимный торговый оборот с $1,7 млрд до $3 млрд в течение ближайших 3−5 лет. В эквиваленте какой валюты будут дальше измеряться эти амбициозные планы — вопрос открытый. Впрочем, если когда-либо Иран присоединится к Евразийскому союзу, хотя вероятность такого развития событий очень мала, то, скорее всего, преобладающей валютой в расчетах двух стран будет российский рубль.

«Важно отметить, что сегодня Иран как член ОПЕК (хотя не участвующий в «ОПЕК+» из-за нефтяного эмбарго США) демонстрирует пример другим странам, что в поставках своей экспортной продукции можно обойтись и без доллара. С учетом того, что Саудовская Аравия тоже постепенно проводит политику дедолларизации, успешный опыт отказа России и Ирана от доллара может стать примером и для других участников ОПЕК и ОПЕК+», — полагает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Иране Леван Джагарян заявил, что Россия и Иран отказываются от использования американского доллара во взаимных расчетах между странами и заменят доллар национальными валютами — российским рублем и иранским риалом.

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