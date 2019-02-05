Посол: Россия и Иран отказались от доллара США при взаиморасчетах

Тегеран, , 17:12 — REGNUM Российская Федерация и Исламская Республика Иран отказываются от использования доллара США при взаиморасчетах и переходят на национальные валюты. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил журналистам посол России в Иране Леван Джагарян.

«Мы уже, по сути, отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости — на евро», — рассказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что российские власти используют все доступные средства, чтобы довести использование национальных валют во взаиморасчетах до максимума. При этом Джагарян отметил, что полный переход на взаимозачеты в национальных валютах — это непростая задача.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире все больше стран стремятся отказаться от использования доллара США, так как политика Вашингтона в последние годы стала совершенно непредсказуемой. Некоторое время назад Китай представил нефтяной фьючерс в юанях. Все больше трейдеров стали использовать именно такие фьючерсные контракты.

К отказу от доллара США стремятся не только Иран, но и Венесуэлы, а также Пакистан.