На рубль действуют разнонаправленные факторы

Москва, , 09:44 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, на российскую валюту действуют локальные противонаправленные факторы. За рубль выступает то, что Минфин РФ объявил о снижении суммы закупок валюты по бюджетному правилу в феврале до 9,7 млрд руб. в день против 15,6 млрд руб. в январе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Кроме того, 6 февраля будет проведено два размещения ОФЗ, и спрос на рублёвые гособлигации способен поддержать цену рубля. В этом же направлении действует некоторый подъём на фондовых биржах на 0,6−1,5%», — пояснил эксперт.

С другой стороны, после оптимистичного выступления Дональда Трампа 5 февраля растёт курс доллара на Форексе. Агрегатный индекс доллара поднялся с 95,5 п. к 95,9 п. Несколько сократились котировки нефти, вновь уйдя ниже $62 по нефти марки Brent.

«Таким образом, сегодня в течение дня наиболее вероятно движение рубля в узком диапазоне 65,10−66 руб./доллар и 74,40−75,30 руб./евро», — считает Гойхман.

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