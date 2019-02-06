Компания Opel может вернуться в Россию — СМИ

Москва, , 11:27 — REGNUM Руководство компании Adam Opel AG прорабатывает варианты возвращения марки Opel на российский рынок. Об этом заявил управляющий директор брендов Peugeot Citroen и DS в России Алексей Володин, 5 февраля сообщает сайт Autonews.ru.

По его словам, Россия для Adam Opel AG является очень привлекательным рынком сбыта. Тем не менее решение по возвращению марки Opel в Россию руководством компании пока не принято.

«Мы думаем о возвращении марки Opel на российский рынок. Сейчас прорабатываем возможные варианты, но окончательное решение все еще не принято», — сказал представитель головного офиса.

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