Санкции: Opel может вернуться в Россию

Калуга, , 17:58 — REGNUM В рамках нового бизнес-плана по восстановлению бренда компания Opel изучает потенциальные рынки за пределами Европы. Так, компания рассматривает возможности производства автомобилей Opel на заводах концерна PSA (Peugeot Citroën Automobiles) в Китае, России и Иране, а также продажи на рынке США. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает Automotive News Europe.

Предполагается, что вся линейка Opel будет переведена на платформы PSA, и тогда Opel будет иметь гораздо больше шансов на реализацию на рынках за пределам Европы.

«Наконец Opel станет глобальным», — заявил глава Opel Михаэль Лошеллер, представляя план по развитию компании. Он отметил, что к 2022 году Opel выйдет на более чем 20 новых рынков.

Михаэль Лошеллер также подчеркнул, что Opel сможет использовать глобальную производственную сеть концерна. У PSA есть заводы в Китае и Южной Америке, совместный завод с Mitsubishi в России и сборочное производство в Иране.

«PSA очень нужно загрузить завод в Калуге, потому что он работает на грани рентабельности. Начало производства Opel в России означает возвращение бренда на наш рынок, так как в Европе у них и так достаточно своих заводов. А возвращение на рынок означает новые дилерские соглашения и перезапуск сети, создание отдельного от GM представительства, и главное — выбор актуального модельного ряда и наладка производства», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM экономист, главный редактор журнала «Движок» Илья Огородников. По его словам, учитывая все эти факторы, вернуть Opel в Россию в короткие сроки не удастся.

Ранее концерн General Motors, бывший владелец Opel, прекратил присутствие автомобилей бренда в странах с быстрорастущим рынком, таких как Китай, из-за опасений, что транспортные средства будут конкурировать с моделями других дочерних компаний GM — Chevrolet и Buick. В России продажи Opel завершились с уходом General Motors в 2015 году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2017 года французский автоконцерн PSA объявил о покупке германской компании Opel у General Motors.

После длительных переговоров стороны договорились об окончательной сумме сделки, которая включала в себя вознаграждение американскому концерну, а также оплату долговых обязательств Opel. Закупочная цена марок Opel и Vauxhall составила 1,3 миллиарда евро.

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