Рубль укрепился на новостях о сокращении покупок валюты

Москва, , 07:07 — REGNUM На торгах 5 февраля рубль снова начал расти по отношению к доллару и евро. С утра «россиянин» демонстрировал неоднозначную динамику, повышаясь по отношению к евро и дешевея по отношению к доллару. К вечеру рубль немного вырос к доллару — на 0,04%, а к евро вырос значительно больше, на 0,22%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

В российском Минфине заявили, что в период с 6 февраля по 7 марта ведомство планирует сократить объемы покупок валюты на бирже. Это заявление помогло рублю укрепиться.

Заявление российского посла в Тегеране о том, что Россия и Иран полностью отказались от доллара во взаимных расчетах и перешли на национальные валюты, иногда используя в качестве «страховой валюты» евро, могло оказать поддержку рублю.

Нефть марки Brent к вечеру 5 февраля упала в цене на 0,8%, до $62,17 за баррель. Курс евро к доллару 5 февраля упал на 0,2%. Исходя из новостей и ситуации на рынке нефти, прогноз по курсу доллара на сегодня, 6 февраля, остается неизменным — 65−66 руб., прогноз по курсу евро чуть снизился, до 74,6−75,5 руб.

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