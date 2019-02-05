В комитет по инвестициям Санкт-Петербурга пришли ревизоры

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Аудиторы контрольно счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга сегодня, 5 февраля, начали выборочную проверку комитета по инвестициям Санкт-Петербурга и подведомственного ему Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Управление инвестиций».

Проверка плановая, она была внесена в план работы КСП на 2019 год, и продлится до конца марта.

Аудиторами проверяется законность и результативность использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга комитетом по инвестициям, а также финансово-хозяйственная деятельность и законности использования собственности Санкт-Петербурга «Управлением инвестиций» в период 2017—2018 годов и за истекший период 2019 года.

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Напомним, в конце декабря 2018 года врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил прежнего главу комитета по инвестициям Ирину Бабюк, проработавшую шесть лет вот главе ведомства. В 2018 году инвестиционный комплекс Смольного нередко звучал в медиа в сопряжении со скандалами.

17 января 2019 года председателем комитета по инвестициям Санкт-Петербурга назначен Роман Голованов.

Добавим, что Александр Беглов 29 января подверг резкой критике сложившуюся в городе инвестиционную политику.

«Только за период 2016—2018 годов стратегическими были признаны 26 инвестпроектов. Перед принятием этого решения они анализировались поверхностно, недостаточно глубоко проводился анализ платежеспособности инвесторов. Часть проектов даже не начинали реализовывать! А город теряет доходы в результате предоставления земельных участков на преференциальных условиях», — сказал глава города.

Беглов отметил, что при принятии решения о реализации того или иного проекта надо исходить из соблюдения баланса государственных и частных интересов, соответствия принимаемых обязательств финансовым возможностям бюджета.

«В первую очередь, нужно развивать проекты, которые не влекут финансовых обязательств города, но в то же время являются коммерчески привлекательными для частного инвестора и ведут к пополнению доходной части бюджета», — сказал он.

Вице-губернатору Эдуарду Батанову, который координирует деятельность комитета по инвестициям, Александр Беглов поручил провести анализ проектов, находящихся в ведении комитета.

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