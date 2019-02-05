В России отмечено снижение цен на бензин и дизтопливо

Москва, , 07:52 — REGNUM Снижение средних розничных цен на бензин марок Аи-92 и Аи-95 зафиксировано в России с 28 января по 1 февраля. Топливо подешевело на одну копейку — до 42,03 рубля и 45,18 рубля за литр соответственно, следует из данных Thomson Reuters Kortes.

Дизельное топливо, напротив, на копейку подросло в цене — до 47,7 рубля за литр.

Заметнее всего бензин Аи-92 подешевел в Дальневосточном федеральном округе: цена сократилась на пять копеек, до 44,81 рубля за литр. В Южном федеральном округе отмечено повышение цены на четыре копейки — до 43,31 рубля.

Бензин Аи-95 в Сибирском федеральном округе подешевел на 13 копеек — до 44,26 рубля за литр. Дизельное топливо зимних сортов в Дальневосточном федеральном округе стало дешевле на 17 копеек — 50,96 рубля за литр. При этом в Южном и Уральском федеральных округах оно поднялось в цене на 18 и 15 копеек — до 46,6 рубля и 47,95 рубля за литр соответственно.

Авиационный керосин за указанный период стал дешевле на 601 рубль. Тонна топлива стала стоить 61 512 рублей.

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