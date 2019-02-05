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Центробанк с помощью робота ищет в сети финансовые пирамиды

Экономика

Компании, заинтересованные в новых клиентах, реагируют на такого «пользователя»

Москва, 5 февраля 2019, 07:41 — REGNUM  Поисковая модель, действующая подобно человеку, выявляет в сети нелегальные финансовые организации и проекты. Робот был запущен Центробанком во второй половине 2018 года, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Интернет-робот, как и клиент финансовых организаций, ищет варианты вложения денег и наблюдает за предложениями. Компании, заинтересованные в новых клиентах, реагируют на такого пользователя. Происходит обмен запросами и информацией.

«После того как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли организация легальной или нет», — пояснил Лях РИА Новости.

Такой метод позволяет выявлять и организации с признаками финансовых пирамид. ЦБ также использует офлайн-каналы для поиска нелегальных организаций. Информация поступает от граждан и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года Банк России отметил снижение количества жалоб и обращений потребителей финансовых услуг. Регулятор получил 243,6 тыс. жалоб — на 5,8 тыс. меньше, чем в 2017 году.

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Банковское дело
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