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Нефть Brent приближается к $63 за баррель

Экономика

«Международный эталон» вырос в цене на 3,2%

Лондон, 1 февраля 2019, 22:28 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают рост на волне санкций США против Венесуэлы и отчетах о сокращении роста запасов в самих Соединенных Штатах, 1 февраля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $1,97 (3,2%), до $62,81 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,60 (3%), до $55,39 за баррель.

Недельный прирост цены для WTI составил 3,1%. Для «международного эталона», марки Brent, недельный рост составляет 2%.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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