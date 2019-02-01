Сальвини: скоростную дорогу Турин-Лион проще достроить, чем бросить

Турин, Италия, , 16:39 — REGNUM Если окажется, что расходы на завершение строительства скоростной железной дороги из Турина в Лион равны расходам на выход из проекта, то лучше достроить дрогу, заявил в пятницу, 1 февраля, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.

По словам вице-премьера, в горной местности уже продолжено 25 км дороги, и он считает лучшим вариантом не «заделывать дыры», а довести строительство тоннеля до конца.

Лидер второй правящей партии Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо, в этот же день отметил, что, по его данным, никаких 25 км дороги еще не проложено, и деньги на этот проект тратить не надо.

Сальвини при этом отметил, что считает позицию своих коллег по коалиции отчасти справедливой: стоимость проекта для Италии, вероятно, можно снизить на миллиард евро, а эти средства потратить на развитие транспортной системы Турина.

В начале января итальянские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что эксперты специальной комиссии, скорее всего, рекомендуют правительству отказаться от участия в проекте: вложения в строительство и иные убытки будут более значительными, чем возможная прибыль.

Отказ от реализации проекта в соответствие с предвыборными обещаниями поддерживается одной из правящих партий страны — «Движением 5 звезд». В другой партии коалиции, «Лиге», предлагают провести референдум по данному вопросу. Лидер партии Маттео Сальвини заявил, что поддерживает доработку уже наполовину реализованного проекта.

Сторонники проекта считают, что стране нужна новая инфраструктура. Противники — что проект является бессмысленной тратой денег (вложения Италии должны составить более 4 млрд евро). Власти ЕС предупредили Италию о штрафах и санкциях в случае выхода из проекта.

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