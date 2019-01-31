Судьбу скоростной дороги Турин – Лион решат в феврале 2019 года

Турин, Италия, , 18:54 — REGNUM Расчеты стоимости, прибыли и убытков от строительства участка скоростной железной дороги между Турином и Лионом будут закончены в середине февраля 2019 года, заявил в четверг, 31 января, министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, передает информагентство ANSA.

В этот же период представители итальянского правительства встретятся со своими французскими коллегами и представителями Еврокомиссии. После этого выводы экспертов будут опубликованы в Италии, и представители правящей коалиции обсудят их публично, отметил Тонинелли.

В начале января итальянские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что эксперты, скорее всего, рекомендуют правительству отказаться от участия в проекте: вложения в строительство и иные убытки будут более значительными, чем возможная прибыль.

Отказ от реализации проекта в соответствие с предвыборными обещаниями поддерживается одной из правящих партий страны — «Движением 5 звезд». В другой партии коалиции, «Лиге», предлагают провести референдум по данному вопросу. Лидер партии Маттео Сальвини заявил, что поддерживает доработку уже наполовину реализованного проекта.

Сторонники проекта считают, что стране нужна новая инфраструктура. Противники — что проект является бессмысленной тратой денег (вложения Италии должны составить более 4 млрд евро). Власти ЕС предупредили Италию о штрафах и санкциях в случае выхода из проекта.

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