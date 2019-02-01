Власти Италии хотят привлечь «Люфтганзу» к управлению «Алиталией»

Рим, , 14:20 — REGNUM Заместитель министра транспорта Италии Армандо Сири намерен провести закрытые переговоры с руководством «Люфтганзы», чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения о ее привлечении к руководству «Алиталией», передает Corriere della Sera в пятницу, 1 февраля.

Основным достоинством «Люфтганзы» заместителю министра, представляющему партию «Лига» Маттео Сальвини, представляется ее опыт по исправлению ситуаций в авиакомпаниях, близких к банкротству (упомянуты примеры Swiss Air и Austrian Airlines).

При этом во второй правящей партии Италии, «Движении 5 звезд», поддерживают другой проект развития «Алиталии» — продажу 40% акций консорциуму Delta-Air France-Klm, отмечают источники издания. Такой вариант позволит правительству сохранить контроль над авиакомпанией.

Как сообщалось ранее, правительство Италии намерено продать 85% акций «Алиталии». Предполагалось, что в состав акционеров могут войти и иностранные компании, но вероятно, что одним из акционеров будет национальная железнодорожная компания Ferrovie dello Stato. 15% акций авиакомпании останутся в собственности правительства.

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