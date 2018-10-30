«Люфтганзе» интересна «Алиталия», но не правительство как соинвестор

Рим, , 18:10 — REGNUM Компания Lufthansa по-прежнему заинтересована в том, чтобы стать одним из инвесторов авиакомпании Alitalia, сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 30 октября.

При этом в немецкой компании не хотят видеть в качестве своего соинвестора правительство Италии. Представители Lufthansa заявили, что им может быть интересен этот проект только с коммерческой точки зрения, а если основным инвестором будет, как планируется, железнодорожная госкомпания, то Lufthansa воздержится от участия в проекте.

Как сообщалось ранее, правительство Италии намерено продать 85% акций Alitalia. Предполагается, что в состав акционеров могут войти и иностранные компании, но вероятно, что одним из акционеров будет оператор железных дорог Ferrovie dello Stato. 15% акций авиакомпании останутся в собственности правительства.

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