Порядок ввоза в Россию яхт решено упростить

Москва, , 10:29 — REGNUM Спортивные яхты и катера можно будет ввозить на территорию России беспошлинно, соответствующее постановление подписал 30 января глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что таможенные пошлины на парусные или моторные яхты и катера не нужно будет платить в том случае, если они ввозятся временно и не для коммерческого использования. Данное постановление должно простимулировать развитие водного туризма с использованием парусных и прогулочных судов.

По мнению президента Всероссийской федерации парусного спорта Владимира Силкина, принимаемые меры не только поддержат развитие туризма в стране, но и избавит яхтсменов от ненужной бумажной волокиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Москве прошла церемония награждения лауреатов общественной премии «Яхтсмен года — 2018». Лауреатами премии стали яхтсмены Сергей Комиссаров и Яна Резникова.

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