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Определены лучшие яхтсмены России 2018 года

Спорт

Лауреатами премии стали многолетний лидер олимпийского класса лазер-стандарт Сергей Комиссаров и завоевавшая бронзу Летних юношеских Олимпийских игр в классе RS:X Яна Резникова

Москва, 27 ноября 2018, 15:33 — REGNUM  В Москве прошла церемония награждения лауреатов общественной премии «Яхтсмен года — 2018». Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Отмечается, что лауреатами общественной премии стали многолетний лидер олимпийского класса лазер-стандарт Сергей Комиссаров и завоевавшая бронзу Летних юношеских Олимпийских игр в классе RS: X Яна Резникова.

Как и в 2017 году, обладатели премии в главных номинациях «Яхтсмен года» и «Яхтсменка года» определялись путем общественного голосования на сайте ВФПС. Впервые за всю историю проведения премии был награжден «Конструктор года», которым стал создатель яхты SV20 Михаил Тихонов.

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Парусный спорт
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