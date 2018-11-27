Определены лучшие яхтсмены России 2018 года

Москва, , 15:33 — REGNUM В Москве прошла церемония награждения лауреатов общественной премии «Яхтсмен года — 2018». Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Отмечается, что лауреатами общественной премии стали многолетний лидер олимпийского класса лазер-стандарт Сергей Комиссаров и завоевавшая бронзу Летних юношеских Олимпийских игр в классе RS: X Яна Резникова.

Как и в 2017 году, обладатели премии в главных номинациях «Яхтсмен года» и «Яхтсменка года» определялись путем общественного голосования на сайте ВФПС. Впервые за всю историю проведения премии был награжден «Конструктор года», которым стал создатель яхты SV20 Михаил Тихонов.