Amazon заработал в последнем квартале 2018 года $3,03 млрд

Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Американский интернет-ритейлер Amazon объявил о том, что в IV квартале 2018 года его чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом пишет портал nasdaq.com.

Отмечается, что чистая прибыль компании за период с октября по декабрь прошлого года составила $3,03 млрд ($6,04 за акцию). Уровень прибыли за минувший год вырос на $1,17 млрд, говорится в сообщении. Также отмечается, что общий оборот крупнейшего в мире интернет-магазина вырос за год до $72,38 млрд (+19,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Facebook отчиталась о рекордном показателе прибыли в IV квартале 2018 года и о значительном росте числа пользователей. Чистая прибыль составила $6,882 млрд.

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