Число пользователей Facebook за год выросло до 2,3 млрд

Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Компания Facebook отчиталась о рекордном показателе прибыли в IV квартале 2018 года и о значительном росте числа пользователей. Об этом свидетельствует опубликованное заявление компании.

За период с октября по декабрь 2018 года чистая прибыль составила $6,882 млрд, что на $2,61 млрд больше, чем в аналогичный период 2017 года. Сообщается, что общий оборот компании вырос по отношению к уровню 2017 года на 30% (до $16,914 млрд).

Кроме того, Facebook сообщает о росте числа пользователей социальной сети — число активных аккаунтов за год выросло на 9% — до 2,320 млрд человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство Facebook приняло решение ограничить показ зарубежной предвыборной рекламы в преддверии предстоящих в Таиланде парламентских выборов.

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