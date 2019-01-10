Эксперты рекомендуют властям Италии не достраивать скоростную дорогу в Лион

Турин, Италия, , 14:27 — REGNUM Приглашенная правительством Италии группа экспертов рекомендовала отказаться от завершения строительства скоростной железной дороги из Турина в Лион, передает Affari Italiani в четверг, 10 января.

Вложения в строительство и иные убытки будут более значительными, чем возможная прибыль, полагают эксперты. Окончательное решение будет принято правительством.

Отказ от реализации проекта поддерживается одной из правящих партий страны — «Движением 5 звезд». В другой партии коалиции, «Лиге», в свою очередь, предлагают провести референдум по данному вопросу. Лидер партии Маттео Сальвини заявил, что поддерживает доработку уже наполовину реализованного проекта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, решение об участии в этом проекте пока не принято. Во время предвыборной кампании по выборам в парламент страны «Движение 5 звезд» обещало остановить работы, таким образом пойдя навстречу интересам протестующей туринской общественности. После победы «Движения» на выборах работы замедлились, но продолжаются. К тому же выяснилось, что мнения граждан разделились почти поровну, и рейтинговых потерь правящей партии избежать не удастся.

Представители правительства делают заявления о том, что выплата неустоек в случае отказа от общеевропейского проекта обойдется стране слишком дорого. Некоторые из них, включая Сальвини, выступают в поддержку проекта, а также предлагают решить вопрос на референдуме.

Решение должно быть принято после завершения расчетов, срок принятия решения был отложен сначала на декабрь 2018 года, а потом и на май 2019-го. Сторонники проекта считают, что стране нужна новая инфраструктура. Противники — что этот проект является бессмысленной тратой денег, которые можно было бы потратить с куда большим эффектом, даже не покидая Турина. В свою очередь власти ЕС грозят Италии штрафами и санкциями в случае выхода из проекта.

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