Итог автопрома Петербурга в 2018 году стал одним из лучших в его истории

Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В 2018 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 376 700 легковых автомобилей. Это на 9% больше, чем в 2017 году. После целого ряда кризисных лет, рост наблюдается второй год подряд. Об этом сообщило ИА REGNUM 31 января профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Результат 2018 года стал третьим по количеству выпущенных машин в истории петербургского автопрома: больше автомобилей выпускалось только в 2012 и 2013 годах.

Флагманом автомобильного кластера Петербурга остается завод южнокорейской корпорации Hyundai, на него в прошлом году пришлось 65% от общего объема выпуска У завода Toyota — 20%, у Nissan — 15%.

Петербургский завод Nissan в 2018 году увеличил выпуск автомобилей на 23%, Toyota — на 10%, Hyundai — на 6%.

«В нынешнем году положительным результатом станет рост производства автомобилей в пределах 5%, — считает гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. — Одним из факторов, который может повлиять на рост, станет реализация проекта перезапуска завода GM».

Напомним, этот завод законсервирован с 2015 года.

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Доля петербургского автопрома в общероссийском объеме выпуска автомобилей в 2018 году составила 23,5% (годом ранее — 24,6%).

Автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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