Бывший завод GM в Петербурге может быть продан белорусско-британскому СП

Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Производственная площадка бывшего автомобильного завода General Motors в Санкт-Петербурге может быть расконсервирована в интересах белорусско-британского совместного предприятия «Юнисон», занимающегося сборкой легковых автомобилей. В американской корпорации окончательное решение о судьбе петербургской площадки пока не принято.

Напомним, петербургский завод GM был остановлен и законсервирован летом 2015 года. Однако корпорация не стала его продавать. В последние три года в СМИ появлялись предположения о том, что здесь появится завод немецких, китайских или узбекских компаний автопрома, но эти версии не подтвердились.

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18 октября агентство ТАСС сообщило, что ЗАО «Юнисон» инициировало встречу с администрацией Санкт-Петербурга. Такая встреча состоится в Смольном на будущей неделе. Ранее стало известно об интересе «Юнисон» к профильной площадке завода GM в Петербурге.

В концерне General Motors изданию «Фонтанка» 19 октября сообщили, что рассматривают «различные варианты, касающиеся завода и земельного участка, на котором он расположен, включая возможную продажу другому производителю или инвестору».

По данным СМИ, на бывшем заводе GM в Петербурге может быть организован выпуск автомобилей Сhevrolet Tahoe, Cadillac ХТ5 и Escalade и других иномарок.

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«Юнисон» — белорусско-британское автомобильное предприятие, производственные мощности которого находятся в деревне Обчак (10 км от Минска). Занимается сборкой автомобилей, специальной и коммерческой техники. С конвейера завода сходят десятки современных моделей, включая Cadillac Escalade премиум-класса.

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