Метро Москвы получит в 2019 году 66 поездов нового поколения

Москва, , 09:21 — REGNUM В течение 2019 года в Московский метрополитен поступит 66 поездов нового поколения «Москва». Они будут курсировать Таганско-Краснопресненской линии, сообщается на портале мэра столицы.

Сейчас в столичной подземке курсируют 105 инновационных составов на пяти линиях метрополитена. К концу года будет ходить 171 инновационный состав (20% от общего количества поездов).

По словам заммэра Максима Ликсутова, в будущем планируется разработать улучшенную модель поездов «Москва». Улучшенную версию могут запустить в Московском метрополитене в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, главное отличие поездов нового поколения «Москва» от старых — в составах отсутствуют перегородки между вагонами, сделан сквозной проход через все вагоны.

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