Правительство США сообщило о сокращении роста запасов нефти в стране

Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Управление энергетической информации (EIA) правительства США отчиталось об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в стране, 30 января передает агентство Reuters.

Согласно заявлению EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 919 тыс. баррелей — это значительно меньше ожидаемого экспертами увеличения на 3,2 млн.

Запасы нефтепродуктов в США сократились. Для бензина сокращение составило 2,2 млн баррелей, для дизельного топлива и мазута — 1,1 млн баррелей. Чистый импорт нефти за неделю сократился на 1 млн баррелей в день.

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