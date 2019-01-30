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Правительство США сообщило о сокращении роста запасов нефти в стране

Экономика

Запасы нефти в США за неделю выросли всего на 919 тыс. баррелей

Правительство США сообщило о сокращении роста запасов нефти в стране
Девушка позирует на фоне нефтяных вышек в Сигнал-Хилл. Калифорния, США. 1930-е

Вашингтон, 30 января 2019, 20:00 — REGNUM  Управление энергетической информации (EIA) правительства США отчиталось об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в стране, 30 января передает агентство Reuters.

Согласно заявлению EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 919 тыс. баррелей — это значительно меньше ожидаемого экспертами увеличения на 3,2 млн.

Запасы нефтепродуктов в США сократились. Для бензина сокращение составило 2,2 млн баррелей, для дизельного топлива и мазута — 1,1 млн баррелей. Чистый импорт нефти за неделю сократился на 1 млн баррелей в день.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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