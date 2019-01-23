Нефть продолжает рост в ожидании отчета о запасах в США

Лондон, , 19:15 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти — Brent подбирается к отметке $62 за баррель, 23 января передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 32 цента (0,52%), до $61,82 за баррель. Нефть марки WTI выросли на 21 цент (0,40%), до $53,22 за баррель.

Рынок ждет еженедельного отчета Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США — ожидается, что на этот раз API объявит о сокращении запасов и замедлении роста добычи.

Читайте также: Цены на нефть за месяц выросли на 25%