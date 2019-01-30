Патриарх Кирилл призвал «поставить предел распространению рекламы алкоголя»

Москва, , 14:40 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе ежегодных Рождественских слушаний в Госдуме призвал депутатов ограничить рекламу алкоголя в СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Очевидно, что реклама алкогольной продукции не имеет никакой иной цели, кроме обогащения производителей алкоголя и их борьбы за рынки сбыта и рост потребления спиртосодержащих напитков нашими соотечественниками», — отметил патриарх.

По его словам, это понятно и закономерно с точки зрения коммерческих интересов бизнеса, но разрушает жизнь обычных граждан.

«Рост потребления алкоголя — это потенциально большее количество разрушенных семей, большее количество преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. Это преждевременные смерти и страдания людей. Это конечно разводы, социальные сироты при живых родителях и прочие изъяны семейной жизни. Поэтому я бы хотел еще раз призвать Госдуму остановить продвижение этой безнравственной инициативы и поставить предел распространению рекламы алкоголя. Уж где-где, но не в России этим делом заниматься. И так пьют. Что ж мы еще подталкиваем наш народ к увеличению потребления спиртного посредством распространения массового рекламы алкогольных продуктов», — отметил патриарх Кирилл.

Госдума сняла с обсуждения законопроект, возвращающий рекламу алкоголя в СМИ, в том числе на телевидении в рамках спортивных трансляций.