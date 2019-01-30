Укреплению рубля помог рост цен на нефть и Венесуэла

Москва, , 07:13 — REGNUM Рублю 29 января снова удалось прокатиться и вверх, и вниз, как на американских горках. Только направления движения рубля во 29 января резко отличались от движения 28 января: утром движение было нисходящим, которое в середине дня сменилось подъемом российской нацвалюты, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. К вечеру рубль подорожал к доллару на 0,32%, с лихвой компенсировав ослабление, случившееся 28 января, а к евро вырос на 0,4%.

Если утром рубль был слегка смущен заявлениями замминистра финансов РФ Сергея Сторчака о том, что у России могут возникнуть проблемы с возвратом венесуэльского долга на сумму в $3 млрд, если к власти придет оппозиция.

Напомним, что ближайший платеж по долгу Венесуэла должна осуществить согласно графику в марте, сумма платежа составит $100 млн. Однако заявления венесуэльского посла в Москве о том, что российские инвестиции находятся под надежной защитой и рост цены на нефть помогли рублю укрепиться.

Нефть марки Brent к вечеру 29 января выросла на 2,3% до $61,21 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру вторника снизился на 0,11%. Курс евро к доллару 29 января упал на 0,08%. Исходя из цены на нефть и геополитического фона, прогноз по курсу доллара на сегодня, 30 января, немного понижен до 65,50−67 руб., а прогноз по курсу евро у нас остается неизменным — 75−76 руб.

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