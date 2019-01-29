Москва, , 16:15 — REGNUM Испытания для рубля начинаются уже сегодня, 29 января, ведь факторы, оказывающие ранее поддержку национальной валюте, потеряли свою актуальность. Налоговый период закончился, и поскольку нефтяники более не продают валюту за рубли, российский рубль становится более уязвим к внешним рискам, которые могут возобновиться вместе с запуском работы правительство США, недавно вышедшего из 35-дневного «шатдауна», заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

«А тем временем объемы покупок валюты со стороны ЦБ РФ продолжат расти. За январь, при учете что покупки начались лишь с 15 числа, объем покупок ЦБ РФ оценивается предварительно в сумму около $4 млрд, но с февраля эти цифры возрастут, дополнительно к ним добавятся покупки валюты на те резервы, что создавались с августа», — отметила эксперт.

Тем не менее, в ближайшие дни в фокусе внимания рынка будет не столько рубль, сколько американский доллар — ведь завтра состоится заседание ФРС США, на котором Джером Пауэлл, по всей видимости, не пойдет на повышение ставки и оставит свою риторику мягкой.

«Также вечернее голосование 29 января в британском парламенте по Brexit, в случае очередного провала, повлечет за собой рост рисковых активов, среди которых и российский рубль. На этом фоне краткосрочно пара USD/RUB может достичь отметки 65,80, а EUR/RUB — 75,11», — считает Прохорова.

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