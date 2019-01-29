Завершила работу зимняя школа для участников олимпиады «Я — профессионал»

д. Аносино, Московская область, , 21:53 — REGNUM Во вторник, 29 января на площадке Корпоративного университета Сбербанка завершила свою работу зимняя школа Сбербанка и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), в программе которой приняли участие 134 финалиста олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Экономика» из 36 регионов и 58 вузов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Сбербанк уже второй год является одним из ключевых партнеров олимпиады «Я — профессионал», принимая активное участие в разработке и проверке заданий, организации зимних школ и стажировок для дипломантов олимпиады.

Главным результатом работы школы стали проекты в сфере цифровой экономики, которые участники разрабатывали в течение четырех дней. Участники представили на защите концепции новых цифровых продуктов для банковской сферы.

«Зимняя школа — это уникальный образовательный форум, где всего за несколько дней происходит полное погружение участников в специальность. Сегодня экономика нуждается в специалистах нового формата, поэтому мы сделали акцент на новых трендах», — отметила на церемонии закрытия зимней школы ректор Корпоративного университета Сбербанка Валерия Заболотная.

Ключевой темой школы стала цифровизация экономических процессов. Эксперты Сбербанка обсудили с финалистами роботизацию, применение цифровых технологий и Big Data в банке, а специалисты НИУ ВШЭ рассказали о киберфизических системах и промышленном интернете вещей. С целью развития гибких навыков для участников провели тренинг по командобразованию и дебаты с профессиональным жюри.

«Олимпиада — лишь один из этапов в профессиональном развитии. Разобраться в тонкостях профессии и принять решение помогает участие в зимних школах. Особенность этой площадки в том, что она даёт шанс напрямую пообщаться со специалистами ведущих компаний и экспертами отрасли, получить ответы на любые вопросы, из первых рук узнать о навыках, соответствующих глобальным трендам и запросам рынка. Вопрос поиска и развития кадров для цифровой экономики найдет свое отражение во многих текущих и будущих проектах АНО «Россия — страна возможностей», — отметил, выступая перед слушателями зимней школы, заместитель генерального директора АНО Владислав Даванков.

Программа школы была разработана в партнерстве вузов-организаторов олимпиады и лидирующих компаний страны, поэтому основной акцент в ней сделан на практико-ориентированность.

В качестве лекторов на зимней школе также выступили первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис, руководитель Центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов, руководитель школы Информационных технологий Корпоративного университета Сбербанка Алексей Липчанский, директор проектов Академии лидерства и дизайн-мышления Корпоративного университета Сбербанка Марина Фокина и другие эксперты.

Зимняя экономическая школа Сбербанка и НИУ ВШЭ — одна из 24 зимних школ олимпиады «Я — профессионал», которые в 2019 году проходят по 46 направлениям олимпиады в семи городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре) с 27 января по 2 марта. Программы всех школ максимально ориентированы на практику и реализуются совместно вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по программированию принимает участие Яндекс, по экономике — Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, а по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 году. В первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Второй сезон олимпиады «Я — профессионал» был открыт 26 сентября 2018 года. В период регистрации поступило 523 тысячи заявок. Число олимпиадных направлений увеличилось в два раза, с 27 до 54.

С 24 ноября по 11 декабря прошел отборочный онлайн-этап олимпиады. Его задания выполнили более 73 тысяч участников. В заключительный очный этап олимпиады прошли свыше 25 тысяч студентов.

Дипломанты олимпиады получат денежные призы (200 тысяч рублей для золотых медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»), льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут в национальную базу «Я — профессионал» и попадут на стажировки в престижные российские компании.

Организаторами проекта выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 21 ведущий российский вуз (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, Университет ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, РТУ МИРЭА, НГПУ им. Минина), а также лидирующие компании страны, в числе которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом». Технический партнер олимпиады — Яндекс. Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 100 российских компаний.

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