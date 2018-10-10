Более 100 тысяч заявок подано на олимпиаду студентов «Я — профессионал»

Москва, , 10:38 — REGNUM Участники продолжают активно регистрироваться на студенческую олимпиаду «Я — профессионал»: более 100 тысяч заявок поступило менее чем за две недели после официального старта регистрации 26 сентября. Олимпиада «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой был подписан Президентом России Владимиром Путиным 22 мая 2018 г.

В 2018—2019 учебном году олимпиада проводится по 54 направлениям. По словам руководителя олимпиады «Я — профессионал» Валерии Касамары, по данным на 9 октября больше всего заявок поступило на направления: «Экономика» (5830), «Лечебное дело и педиатрия» (5165), «Менеджмент» (5102), «Математика» (5017), «Психология» (4980), «Программирование и информационные технологии» (3919), «Управление персоналом» (3511), «Биология» (3356), «Юриспруденция» (3316) и «Государственное и муниципальное управление» (3140).

«Каждый участник на отборочном онлайн-этапе может попробовать свои силы в любом количестве направлений, и мы призываем активно пользоваться этой возможностью», — говорит Валерия Касамара.

Рейтинг регионов по количеству регистраций на олимпиаду: Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Свердловская область, Тюменская область, Республика Дагестан, Ростовская область, Республика Башкортостан. Республика Татарстан и Челябинская область.

Что касается вузов, то по данным на 9 октября наибольшую активность проявляют студенты НИУ ВШЭ, ДВФУ, Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, СФУ, СПбГУ, СПбПУ, ТюмГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова и Университет ИТМО.

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практико-ориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Сегодня партнерами олимпиады «Я — профессионал» выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» в 2018—2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая предоставит возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Для участников уже доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они отличаются по формату и времени на их выполнение.

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 22 ноября на ресурсе https://yandex.ru/profi/

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