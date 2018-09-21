Студенческая Олимпиада «Я — профессионал»: пять главных причин участвовать

Москва, , 16:18 — REGNUM 26 сентября стартует регистрация на олимпиаду студентов «Я — профессионал». В этом году проект пройдет во второй раз. Организаторы активно готовят запуск нового сезона, в котором участников ожидают образовательные активности, встречи с известными российскими профессионалами, а также возможность поступить в ведущие вузы и начать карьеру в крупных компаниях.

По словам руководителя олимпиады «Я — профессионал» Валерии Касамары, первая и главная причина участвовать в олимпиаде — возможность оценить свой профессиональный уровень, приняв вызов крупнейших работодателей страны, и сравнить себя с самыми мотивированными студентами из разных регионов. В этом году олимпиада будет проходить по 54 направлениям — от аддитивных технологий и «интернета вещей» до экономики и юриспруденции. Работодатели принимают активное участие в разработке заданий, поэтому можно не только побороться за победу, но и понять реальные требования ключевых игроков рынка к молодым специалистам. В частности, в 2017 году в разработке олимпиадных заданий по 27 направлениям была задействована 61 компания. В том числе розничная сеть «Магнит» по экономике, Интерфакс и RT по журналистике, Роснефть, Сибур, Новатэк и Газпромнефть по нефтегазовому делу.

Вторая причина — получить ценный практический опыт. Одно из главных преимуществ, которое дает олимпиада, — возможность стажировок в крупных российских государственных и частных компаниях, которой по итогам первой олимпиады «Я — профессионал» воспользовались более 434 дипломантов.

Среди работодателей-партнеров проекта — Банк ВТБ, Сбербанк, Трубная металлургическая компания, Яндекс, РЖД, Ростех, ТАСС, МЧС, ФНС и другие.

Встретиться с работодателями в рамках олимпиады можно не только на стажировках, но и на зимних школах «Я — профессионал». Туда попадут только самые мотивированные участники, показавшие высокие баллы после отборочного онлайн-этапа и прошедшие конкурс эссе. Программа зимних школ максимально ориентирована на практику и знакомство с последними тенденциями рынка, поэтому мастер-классы, деловые игры и тренинги ведут представители работодателей, включая топ-менеджеров самых известных компаний страны.

«Например, зимнюю школу по экономике открывал Герман Греф, а по финансам и кредиту — глава Банка ВТБ Андрей Костин», — отметила Валерия Касамара.

Третья причина — шанс продолжить образование ведущих вузах страны. Более 750 дипломантов первой олимпиады получили льготы в виде максимального балла по профильному предмету или дополнительных баллов и поступили в магистратуры, ординатуры и аспирантуры по выбранным направлениям.

Четвертая причина — возможность улучшить знания по профильным предметам и развить «гибкие» навыки на онлайн-занятиях и очных тренингах в крупных российских городах.

Главное нововведение второго сезона «Я — профессионал» — масштабная образовательная программа. В период регистрации, с 26 сентября до 22 ноября, пройдет более 160 вебинаров по 54 направлениям олимпиады. Это реальная возможность побывать на занятиях преподавателей ведущих российских вузов в режиме онлайн.

«На наш взгляд, востребованный профессионал сегодня — это человек, который владеет не только профильными компетенциями, но и умеет находить общий язык с совершенно разными людьми, «продавать» свои идеи, демонстрировать свои сильные стороны и преимущества перед конкурентами. Именно поэтому в 2018—2019 учебном году в рамках олимпиады мы делаем образовательную программу, которой не было в первый год реализации проекта. Ее главная задача — научить начинающих профессионалов основам грамотной коммуникации и самопрезентации, от которых во многом будет зависеть их карьера. И мотивировать на непрерывное саморазвитие», — отмечает Валерия Касамара.

Кроме того, программа включает 21 вебинар по развитию soft-skills (так называемых «гибких» навыков), которые в равной степени пригодятся в современном мире и врачу, и программисту, и сотруднику банка. При формировании программы был сделан акцент на целеполагании, самопрезентации, деловой коммуникации, составлении резюме. Помимо вебинаров, в 17 крупных городах России пройдут очные тренинги по развитию «гибких» навыков от бизнес‑ и медиатренеров. Образовательные активности «Я — профессионал» бесплатны для всех желающих.

Пятая причина — возможность выиграть крупный денежный приз и потратить его по своему усмотрению. В 2017—2018 учебном году более 54 золотых медалистов олимпиады «Я — профессионал» получили денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей (для треков «бакалавриат» и «магистратура» соответственно).

«Мы специально не стали предоставлять участникам гранты, за которые они должны были бы отчитаться. Мы уверены, что наши победители достаточно самостоятельные, чтобы разумно распорядиться деньгами по своему усмотрению. В результате кто-то взял ипотеку, кто-то отправился в путешествие, а кто-то помог родителям», — говорит Валерия Касамара.

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 22 ноября на https://yandex.ru/profi/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 году. В первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличилось до 54, а к вузам-организаторам присоединились еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ им. Минина. Регистрация участников стартует в 26 сентября на сайте проекта.

Напомним, олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей», лучшие участники лично встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным.

22 мая этого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов.

Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.