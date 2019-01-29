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На рубль «давит падение аппетита» к риску

Экономика

Вероятность дальнейшего роста доллара достаточно высока

На рубль «давит падение аппетита» к риску
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 29 января 2019, 12:23 — REGNUM  Ситуация на финансовых рынках указывает на смену настроения инвесторов относительно принятия риска. По динамике ключевых индикаторов валютного рынка наблюдается склонность к скупке защитных активов: растут котировки золота, падает доходность десятилетних казначейских облигаций США и укрепляется японская йена, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

«Вероятнее всего, это происходит в преддверии публикации итогов заседания ФРС США и решения по процентной ставке, которое состоится 30 января в 22:00 по московскому времени», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что индекс доллара (DXY) продолжает начавшееся вчера снижение, валюты стран группы EM к доллару дешевеют. Вызвано это локальными распродажами долговых инструментов этих стран и небольшим оттоком капитала из-за падения аппетита к риску у инвесторов. Индекс российских ОФЗ — RGBI сегодня теряет порядка 0,5%, оказывая давление на отечественную валюту.

«С точки зрения технического анализа, вероятность дальнейшего роста пары USD/RUB достаточно высока. На уровне 66, который является сильной поддержкой, сформировался разворот, который в течение сегодняшнего дня, 29 января, может продолжиться до уровня 67», — предположил Кятов.

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