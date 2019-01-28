Договоры по вывозу ТКО в Чувашии заключены «по ненадлежащей цене» — УФАС

Чебоксары, , 17:27 — REGNUM В Чувашии комиссия УФАС признала регионального «мусорного» оператора нарушившим закон о защите конкуренции. Компания «МВК «Экоцентр» заключила «по ненадлежащей цене» договоры с перевозчиками на сборы и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), сообщили ИА REGNUM в антимонопольном ведомстве.

Заявление в УФАС подало АО «Спецавтохозяйство». По итогам рассмотрения комиссия ведомства признала в действиях регионального оператора по обращению с ТКО, «МВК «Экоцентр», нарушение ч. 1 ст. 10 и п. 10 ч. 1 ст. 10 федерального закона о защите конкуренции («Действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются недопущение, ограничение, устранение конкуренции», «Нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования»).

«Нарушение признано в связи с не проведением торгов по формированию цены на услуги по сбору и транспонированию твердых коммунальных отходов… В нарушение требований региональный оператор заключил договоры на транспортирование твердых коммунальных отходов с 16 перевозчиками по начальной максимальной цене аукциона, от которой должны были проводиться торги на ее снижение. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что договоры с перевозчиками заключены по ненадлежащей цене», — считают в антимонопольном ведомстве.

Комиссия ведомства выдала предписание провести торги для определения цены на услуги по транспортированию ТКО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в антимонопольной службе Чувашии завершились разбирательства по жалобам, поданным на «МВК «Экоцентр», на оказание услуг по транспортированию ТКО. Замруководителя Чувашского УФАС Наталия Винокурова поясняла, в частности, что «были вопросы с обоснованием начальной максимальной цены контракта: нарушен был сам порядок при направлении запросов поставщикам, которые будут поставлять данную услугу, для определения цены». Вопросы у антимонопольщиков возникли и к техническому заданию — в частности, не были установлены места накопления ТКО с указанием конкретного адреса в том или ином населённом пункте.

Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО — компания, ответственная за весь цикл обращения с отходами. Только она может осуществлять деятельность по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

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